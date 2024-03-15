Вахтовик ответит в суде за избиение полицейского в Новом Уренгое

Мужчина из Омска отправится на скамью подсудимых за нападение на полицейского в Новом Уренгое. Об этом со ссылкой на СК по региону сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Инцидент произошел в 2023 года. Тогда двое вахтовиков решили отдохнуть в общей комнате, накрыв стол с горячительными напитками. Однако чем дольше мужчины предавались возлияниям, тем сильнее начинали конфликтовать. В конце концов шум поднялся настолько сильный, что соседям в общежитии пришлось вызвать полицию.

Правоохранитель пытался утихомирить нетрезвых и призывал их к порядке, но один из вахтовиков разошелся не на шутку. Мужчина ударил силовика кулаком в шею, за что был задержан на месте.

Вахтовик оказался приезжим из Омской области. Продолжить работу ему не позволили: за насилие по отношению к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК) сибиряку теперь грозит до пяти лет колонии. Ранее он имел проблемы с законом и был осужден по административным уголовным делам.

Недавно стало известно, что в Подмосковье по поручению главы СК РФ возбудят дело об избиении детей.