Житель Омской области пытался поджечь сотрудников ДПС во время проверки

В Омской области смелый 32-летний мужчина угрожал сотрудникам ДПС поджогом и убийством во время рядовой проверки документов. Подробности приводит официальный канал СКР по региону 11 июля.

Как стало известно следствию, все случилось еще 8 июля. Два жителя села Колосовка ехали в машине «Иж», когда их для плановой проверки документов остановил пост ДПС. Водитель документы на проверку отдал, но тут к машине ДПС подошел 32-летний пассажир.

Он взял бензин и облил как салон патрульной машины, так и обмундирование сотрудника, требуя отпустить их и вернуть документы, а также угрожая убийством и поджогом. В СКР возбудили дело по части 2 статьи 318 УК РФ, мужчину арестовали.