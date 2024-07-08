Житель Орехово-Зуево предстанет перед судом за убийство родного брата
Фото: [vk.com / ГСУ СК России по МО]
Житель Орехово-Зуево в возрасте 53 лет предстанет перед судом за убийство родного брата. Об этом рассказали в ГСУ СК РФ по Подмосковью.
Преступление было совершено весной текущего года. Братья находились в квартире одного из домов на улице Кирова. Между мужчинами вспыхнула ссора, которая затем переросла в драку.
В ходе потасовки младший брат не менее десяти раз ударил старшего ножом в шею и грудь. От полученных травм тот скончался на месте.
На жителя завели уголовное дело об убийстве. Оно было передано в суд для рассмотрения по существу.