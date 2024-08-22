Житель Подмосковья чуть не сгорел заживо во время пожара в квартире

Житель Подмосковья чуть не сгорел заживо в собственной квартире. Его удалось спасти и доставить в реанимацию.

ЧП случилось в жилом доме на улице Карла Маркса в Клину, сообщила пресс-служба администрации городского округа. Очаг возгорания находился на балконе, но огонь быстро перекинулся в комнату и распространился на площади десять квадратных метров.

На место оперативно прибыли спасатели. Они потушили пламя, но доступ в квартиру затруднили прочная стальная дверь и решетки на окнах. Однако огнеборцам удалось эвакуировать жильца сгоревшей квартиры.

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. У пострадавшего есть супруга и двое детей, но их в момент пожара дома не было. В настоящее время жизни мужчины ничто не угрожает.