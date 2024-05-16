Житель Подмосковья, избивший девушку-инвалида в Дмитрове, предстанет перед судом

В Подмосковье было направлено в суд уголовное дело, возбужденное в отношении мужчины, который избил девушку-инвалида. Об этом говорится в сообщении Прокуратуры Московской области.

Инцидент произошел в Дмитрове восьмого марта текущего года. В вечерние часы 43-летний мужчина подошел к автомобилю на Советской улице, за рулем которого находилась потерпевшая. Злоумышленник разбил стекло водительской двери и кулаком ударил девушку по лицу. После этого он схватил ее за куртку и несколько раз резко потянул на себя, нанеся таким образом еще несколько ударов об дверь машины.

Уголовное дело передали в городской суд Дмитрова. Помимо этого, заявили гражданский иск о возмещении потерпевшей материального ущерба и морального вреда.