В Подмосковье 37-летний мужчина намеренно переехал возлюбленную на автомобиле, чтобы отомстить ей из-за ссоры, пишет SHOT .

По информации издания, все произошло накануне днем. Пара заехала перекусить в придорожное кафе. На парковке между ними возникла ссора, в ходе которой мужчина сел за руль иномарки и проехался по гражданской супруге.

Женщина получила многочисленные переломы, черепно-мозговую травму и сильный ушиб легкого. В тяжелом состоянии ее доставили в больницу.

Известно, что пара проживает в поселке Дорохово и воспитывает двоих детей. Сейчас мужчину задержали, против него возбуждено уголовное дело.