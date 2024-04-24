Лесничие из Клина обнаружили боеприпас времен ВОВ

Сотрудники Клинского лесничества в ходе патрулирования территории в г.о. Солнечногорск сделали неожиданную находку: боеприпас времен Великой Отечественной войны. Он был десятилетиями скрыт от глаз.

«Эхо прошедшей войны» нашли на территории государственного лесного фонда около деревни Терехово. Боеприпас пролежал в земле не менее 80 лет.

Лесничие оперативно доложили об этом правоохранителям и МЧС. Силовики и экстренные службы провели необходимые мероприятия по безопасности, в частности и ограничили свободный проход в потенциально опасную зону. Угрозу устранили.

«Мину заметили вовремя — земля оголилась после дождей. Опасная находка вовремя обезврежена специалистами. Гражданам, посещающим лес, вреда она больше не принесет», — рассказал старший участковый лесничий Верхне-Клязьминского участкового лесничества Михаил Атаянц.

Предполагают, что боеприпас мог остаться на территории во времена битвы за Москву осенью-зимой 1941 года. Периодически такие боевые экземпляры находят по всей Московской области.

Напомним, что при обнаружении боеприпасов нужно звонить по номеру 112. До приезда специалистов важно отметить место с помощью подручных средств или флажком. Находиться близко к снарядам нельзя. В этом случае следует держаться на расстоянии не менее ста метров и найти укрытие.