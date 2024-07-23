В Подмосковье 48-летний мужчина погиб из-за удара током в собственном доме. В жилище замкнуло проводку из-за того, что хозяин самостоятельно установил газовую плиту, сообщает «Московский комсомолец» .

По информации издания, трагедия произошла в Домодедово. Мужчина и его гражданская супруга заметили, что под раковиной искрит проводка. После этого в помещении начался пожар.

Женщина выбежала на улицу за подмогой и водой, а когда вернулась в дом, то увидела, что ее сожитель держится за трубу от газовой колонки. Мужчину трясло от тока. Очевидцы попытались оттащить потерпевшего от трубы, но тут упал на пол без признаков жизни.

Выяснилось, что проводку в доме хозяин проводил самостоятельно, когда устанавливал газовую плиту.