Житель Подмосковья погиб от удара током из-за неправильной установки газовой плиты — СМИ

«МК»: житель Подмосковья погиб от удара током в собственном доме

Безопасность
Медиаархив Подмосковья

Фото: [Медиаархив Подмосковья]

В Подмосковье 48-летний мужчина погиб из-за удара током в собственном доме. В жилище замкнуло проводку из-за того, что хозяин самостоятельно установил газовую плиту, сообщает «Московский комсомолец».

По информации издания, трагедия произошла в Домодедово. Мужчина и его гражданская супруга заметили, что под раковиной искрит проводка. После этого в помещении начался пожар.

Женщина выбежала на улицу за подмогой и водой, а когда вернулась в дом, то увидела, что ее сожитель держится за трубу от газовой колонки. Мужчину трясло от тока. Очевидцы попытались оттащить потерпевшего от трубы, но тут упал на пол без признаков жизни.

Выяснилось, что проводку в доме хозяин проводил самостоятельно, когда устанавливал газовую плиту.

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