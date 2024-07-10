В Подмосковье 36-летний мужчина погиб, пытаясь спуститься по простыне с седьмого этажа, пишет SHOT .

По информации издания, все произошло в Королеве. Мужчина остался ночевать у новых знакомых. Однако утром хозяин жилища ушел на работу, заперев дверь изнутри. Где лежат ключи, он не сказал.

В квартире ночевали еще несколько человек. Мужчина решил не будить их и выйти из дома через балкон. Однако не учел высоту и сорвался.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье в минувшие выходные из окон выпали двое детей, за которыми недоглядели родители.