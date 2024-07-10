Житель Подмосковья погиб, спускаясь по простыне с 7-го этажа — СМИ
SHOT: житель Подмосковья погиб, спускаясь по простыне с 7-го этажа
Фото: [Медиаархив Подмосковья]
В Подмосковье 36-летний мужчина погиб, пытаясь спуститься по простыне с седьмого этажа, пишет SHOT.
По информации издания, все произошло в Королеве. Мужчина остался ночевать у новых знакомых. Однако утром хозяин жилища ушел на работу, заперев дверь изнутри. Где лежат ключи, он не сказал.
В квартире ночевали еще несколько человек. Мужчина решил не будить их и выйти из дома через балкон. Однако не учел высоту и сорвался.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье в минувшие выходные из окон выпали двое детей, за которыми недоглядели родители.