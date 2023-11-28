Житель Подмосковья потребовал от приятеля 350 тысяч рублей за откушенное в драке ухо

В Подмосковье мужчина откусил приятелю часть уха в ходе драки. Об этом сообщает «МК: срочные новости» .

По информации издания, инцидент произошел в бане в поселке городского типа Запрудня. Двое мужчин распивали спиртные напитки. Внезапно между ними возникла ссора, переросшая в драку. Во время потасовки один из ее участников откусил часть уха оппоненту.

Уточняется, что пострадавший потребовал от приятеля компенсацию в размере трехсот пятидесяти тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в одной из подмосковных школ мать шестиклассницы подралась с учителем.