В Подмосковье глухонемой мужчина погиб при попытке забраться в квартиру к возлюбленной через балкон на девятом этаже, сообщает «МК: срочные новости» .

По информации издания, трагедия случилась в Ивантеевке накануне вечером. Мужчина возвращался с прогулки домой к своей сожительнице, которая тоже является инвалидом по слуху.

У погибшего были ключи от квартиры, но женщина закрылась изнутри на несколько замков, приняла сильнодействующее снотворное и уснула, поэтому не услышала стук в дверь.

Мужчина решил перелезть через окно в подъезде на балкон квартиры, но сорвался вниз.