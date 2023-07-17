Житель Подмосковья угнал у знакомого экскаватор, чтобы тот вернул долг

В Подмосковье задержали местного жителя, который похитил у своего знакомого экскаватор. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД РФ по региону.

В полицию обратился руководитель одной из фирм Можайска. Мужчина рассказал, что с участка в деревне Андреевское был похищен экскаватор стоимостью более миллиона рублей.

В ходе расследования был установлен похититель. Им оказался местный житель в возрасте 48 лет. Выяснилось, что мужчина ранее работал с потерпевшим в одной компании. Он взял экскаватор по договоренности и решил не возвращать, пока потерпевший не вернет ему долг в размере 350 тысяч рублей.

Технику нашли на территории фермерского хозяйства недалеко от деревни Бугайлово и вернули владельцу. На похитителя завели уголовное дело. Сейчас он под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.