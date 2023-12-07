Житель Подмосковья украл из спорткомплекса электрический кабель почти на 100 тысяч рублей

Полицейские задержали подозреваемого в краже силового кабеля электроэнергии из спортивного комплекса в деревне Парамоново под Дмитровом.

Сумма ущерба составила девяносто тысяч рублей, сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД. Подозреваемым оказался 36-летний житель Солнечногорска. Возбуждено уголовное дело.

Мужчине избрали меру процессуального принуждения в виде обязательной явки, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали местную жительницу, которая украла из пяти магазинов сыр и колбасу.