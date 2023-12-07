Женщину, совершившую во время испытательного срока еще 5 краж из магазинов, задержали в Подмосковье

Сотрудники уголовного розыска из подмосковного Клина задержали условно осужденную тридцатисемилетнюю местную жительницу, которая во время испытательного срока совершила еще пять краж из магазинов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Стало известно, что злоумышленница заходила в продуктовые магазины и похищала сыр и колбасу. Краденое она складывала в рюкзак и выходила из торговых точек, не оплатив товар. По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемую в совершении противоправных действий на улице Новоямская. Известно, что правонарушительница в июне этого года уже была осуждена за аналогичное преступление. Тогда судом ей было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно с испытательным сроком на тот же период.

В настоящее время полицейские проверяют задержанную на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Ранее сообщалось, что пенсионер зарезал сына в ходе ссоры в подмосковном Чехове.