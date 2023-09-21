Житель Подмосковья задушил свою жену и спрятал ее тело в лесу

В Подмосковье арестовали местного жителя, который обвиняется в убийстве своей супруги. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.

Преступление произошло в середине сентября на участке частного дома в Раменском. В ходе семейно-бытового конфликта 35-летний мужчина задушил свою 32-летнюю жену, а затем вывез ее тело в лес.

Труп обнаружил грибник. Обвиняемого задержали по горячим следам. На допросе он признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Ранее сообщалось, что житель Талдома задушил свою 89-летнюю мать, когда та спала.