Житель Подмосковья зарубил топором пожилую соседку по даче
Фото: [медиасток.рф]
В Ступино 22-летнему местному жителю предъявили обвинение в убийстве пенсионерки, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.
Преступление произошло неделю назад в ночное время в одном из СНТ. Злоумышленник взял топор, проник в дом к пожилой соседке и нанес ей не менее десяти ударов. После он попытался скрыть следы преступления, смыв кровь с топора. Он также сжег свою одежду.
Тело убитой спустя несколько дней нашла ее знакомая. Преступника не удалось задержать по горячим следам, поскольку убийство было совершено в условиях неочевидности. Однако следователи и полицейские отработали каждого жителя СНТ. Так они вышли на соседа потерпевшей. У мужчины с пенсионеркой был давний конфликт.
Фигуранта заключили под стражу. На допросе он признался в содеянном. Расследование дела продолжается.