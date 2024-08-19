Житель Подмосковья зарубил топором пожилую соседку по даче

Преступление произошло неделю назад в ночное время в одном из СНТ. Злоумышленник взял топор, проник в дом к пожилой соседке и нанес ей не менее десяти ударов. После он попытался скрыть следы преступления, смыв кровь с топора. Он также сжег свою одежду.

Тело убитой спустя несколько дней нашла ее знакомая. Преступника не удалось задержать по горячим следам, поскольку убийство было совершено в условиях неочевидности. Однако следователи и полицейские отработали каждого жителя СНТ. Так они вышли на соседа потерпевшей. У мужчины с пенсионеркой был давний конфликт.

Фигуранта заключили под стражу. На допросе он признался в содеянном. Расследование дела продолжается.