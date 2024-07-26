В подмосковном Дмитрове 39-летний мужчина зарубил топором 28-летнюю сожительницу, а после этого выбежал на дорогу и стал бросаться на проезжающие машины, сообщает РЕН ТВ .

По информации телеканала, мужчина состоит на учете в психиатрической больнице, у него диагностирована шизофрения. Кроме того, ране он был судим за умышленное причинение легкого вреда здоровью.

Также уточняется, что после того, как злоумышленник выбежал на дорогу с топором, он был сбит автомобилем. Сейчас он находится в коме. По данным журналистов, у погибшей женщины остался ребенок.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.