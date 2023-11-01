Житель подмосковного Егорьевска получил срок за жестокое убийство соседки

В Подмосковье суд вынес приговор 33-летнему жителю Егорьевска, который убил соседку и угрожал убийством еще одному соседу, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Первое преступление произошло в октябре 2021 года. Мужчина из-за неприязни к своему соседу подкараулил его возле одного из магазинов и плюнул в сторону его автомобиля, продемонстрировав непристойный жест. После этого сосед вышел из машины, но злоумышленник начал угрожать ему ножом. Потерпевший оказал сопротивление и уехал.

Второе преступление случилось в июне прошлого года. Подсудимый проник в квартиру своей соседки и жестоко убил ее. Он наносил потерпевшей различные удары для причинения острой физической боли, а затем задушил ее. Поводом стало сделанное полгода назад замечание о громко играющей музыке. До убийства подсудимый неоднократно караулил соседку в подъезде, хватал руками за одежду, толкал и угрожал.

Суд приговорил мужчину к восемнадцати годам и одному месяцу лишения свободы, с ограничением свободы на полтора года с отбыванием наказания в колонии строго режима. Также удовлетворен иск о возмещении морального вреда на сумму три миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что жителя Подмосковья приговорили к одиннадцати годам колонии за убийство супруги из арбалета.