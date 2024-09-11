Житель Подольска, застреливший своего знакомого, предстанет перед судом

Житель Подольска, который в ходе ссоры застрелил своего знакомого, предстанет перед судом. Об этом рассказали в ГСУ СК России по Московской области.

По данным ведомства, преступление было совершено в конце июня текущего года, когда обвиняемый 1982 года рождения и его 46-летний знакомый в ночные часы распивали спиртное во дворе одного из жилых домов Подольска.

В ходе посиделок между мужчинами вспыхнула ссора. В результате обвиняемый как минимум два раза выстрелил в оппонента из огнестрельного оружия. От полученных ранений тот скончался через неделю в больнице.

Обвиняемого в кратчайшие сроки задержали. Уголовное дело в отношении мужчины было передано в суд для рассмотрения по существу.