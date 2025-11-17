Житель Сахалина отправится в колонию строгого режима за серию нападений и кражу

Житель села Шебунино на Сахалине осужден за совершение череды преступлений, включая нанесение побоев сожительнице, угрозу убийством и кражу. Подробности дела раскрыли в Невельском городском суде.

Как установило следствие, в мае этого года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил свою сожительницу. Инцидент произошел на приусадебном участке, где он нанес женщине удары кулаком в грудь и лицо. Спустя двое суток агрессия повторилась уже в доме потерпевшей.

Летом того же года осужденный продолжил противоправные действия. В июле он похитил 4500 руб. из куртки своего знакомого. В августе его действия стали еще более опасными: после конфликта он избил родственника, а затем, в ходе ссоры с сожительницей, схватил нож и прямо пригрозил лишить ее жизни.

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину. Суд квалифицировал его действия как рецидив, поскольку предыдущая судимость от 14 ноября 2012 года на момент преступлений не была погашена. В качестве отягчающего обстоятельства также был учтен факт опьянения.

При вынесении приговора были приняты во внимание и смягчающие вину обстоятельства: искреннее раскаяние, активное содействие расследованию, полное признание и возмещение причиненного ущерба, а также принесенные публичные извинения.

В итоге суд постановил назначить фигуранту наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что мужчина убил возлюбленную одним ударом ножа.