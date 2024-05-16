Житель Щелково напал с ножом на свою знакомую, возбуждено уголовное дело

В подмосковном Щелково задержали мужчину, который подозревается в нападении с ножом на свою знакомую, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел в одной из квартир на улице Жегаловская. По предварительным данным, между женщиной и ее знакомым произошел конфликт, в ходе которого последний набросился с ножом на потерпевшую.

О происшествии в полицию сообщили врачи больницы, куда поступила пострадавшая. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье возбудили дело против местного жителя, который убил собаку.