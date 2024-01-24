Житель Сергиева Посада незаконно торговал спиртным в местном баре

В Сергиевом Посаде задержали местного жителя в возрасте 37 лет, который незаконно торговал спиртным в одном из баров города. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что мужчина хранил и реализовывал алкоголь в одном из баров города Сергиев Посад, не имея лицензии на осуществление данных действий», - рассказали в ведомстве.

При осмотре заведения было выявлено и изъято свыше ста бутылок со спиртным различных марок. В общей сложности стоимость алкоголя превысила 106 тысяч рублей.

На мужчину завели уголовное дело. Сейчас он под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.