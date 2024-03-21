Житель Ставропольского края предстанет перед судом в Подмосковье за незаконный оборот 134 кг наркотиков

В Подмосковье перед судом предстанет житель Ставропольского края за незаконный оборот более 134 килограммов наркотиков и их прекурсоров. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.

По данным ведомства, в период с ноября 2022 года по январь 2023-го мужчина и его соучастники организовали в одном из домов Воскресенска лабораторию по производству метилэфедрона.

Чтобы скрыть свою деятельность, обвиняемый пользовался поддельным паспортом и поддельными водительскими правами, чтобы развозить наркотики.

Преступную деятельность мужчины пресекли в январе прошлого года. Тогда из незаконного оборота изъяли свыше 134 килограммов запрещенных веществ.

Уголовное дело в отношении мужчины передали в Московский областной суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый арестован.