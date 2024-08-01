Житель столицы ходе ссоры зарезал мужчину в Коломне

Правоохранителями был задержан житель столицы в возрасте 1966 года рождения, который в ходе ссоры зарезал мужчину в Коломне. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, инцидент произошел на берегу Оки. Между подозреваемым и местным жителем 1962 года рождения возник конфликт, после окончания которого потерпевший ушел спать в свой автомобиль. Однако, москвич подошел к оппоненту и ударил его ножом в грудь.

От полученного ранения потерпевший скончался на месте. В отношении нападавшего возбудили уголовное дело об убийстве. Сейчас решается вопрос об избрании для него меры пресечения.