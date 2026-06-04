Житель Свободного получил 16 лет строгого режима за убийство парализованной матери

Суд в Амурской области вынес приговор жителю города Свободный, который жестоко расправился со своей парализованной матерью. Как сообщили « Ленте.ру » в региональной прокуратуре, мужчина проведет 16 лет в колонии строгого режима.

Преступление было совершено в августе 2025 года. Находясь в состоянии алкогольного опьянения и испытывая неприязнь к пожилой матери из-за ее состояния здоровья, преклонного возраста и необходимости постоянного ухода, мужчина напал на спящую женщину. Он нанес ей удары по голове, затем скинул с кровати на пол и продолжил избивать. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

Осознав произошедшее, нападавший сам вызвал полицию. Ему грозило наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, однако суд назначил 16 лет строгого режима.