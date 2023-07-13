Житель Волгограда погиб от падения на него доски со строящегося здания

ЧП произошло еще 11 июля, во вторник. Волгоградец серьезно пострадал и был доставлен в реанимацию. Он скончался сегодня от полученных травм.

Происшествие случилось в самом центре города. Там от опалубки со строящегося здания оторвалась доска, и упала на лестницу, ведущую к пойме реки Царицы. По ней в это время шел мужчина. Он получил очень серьезные ранения, которые стали критическими для него. Врачи в реанимации не смогли спасти жизнь пострадавшему, он умер прошедшей ночью.

Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на заявление регионального комитета здравоохранения. Этим инцидентом сразу заинтересовались правоохранители. Следственный комитет и прокуратура уже ведут проверку по данному случаю.