Житель Воскресенска до смерти забил сожительницу молотком в ходе ссоры
Фото: [пресс-служба Главного следственного управления СК России по МО]
В Воскресенске задержали 40-летнего местного жителя, который подозревается в убийстве своей возлюбленной, сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.
Преступление произошло минувшей ночью в жилой бытовке в деревне Губино. Между сожителями возникла ссора, в ходе которой мужчина нанес женщине множество ударов молотком. Потерпевшая скончалась на месте.
После этого мужчина сам позвонил в полицию и рассказал о преступлении. На допросе он полностью признал свою вину. В настоящее время жителю Воскресенска предъявят обвинение.
Ранее сообщалось, что в Московской области будут судить местного жителя, который избил свою знакомую кухонным топориком.