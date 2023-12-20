Житель Воскресенска до смерти забил сожительницу молотком в ходе ссоры

В Воскресенске задержали 40-летнего местного жителя, который подозревается в убийстве своей возлюбленной, сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.

Преступление произошло минувшей ночью в жилой бытовке в деревне Губино. Между сожителями возникла ссора, в ходе которой мужчина нанес женщине множество ударов молотком. Потерпевшая скончалась на месте.

После этого мужчина сам позвонил в полицию и рассказал о преступлении. На допросе он полностью признал свою вину. В настоящее время жителю Воскресенска предъявят обвинение.

Ранее сообщалось, что в Московской области будут судить местного жителя, который избил свою знакомую кухонным топориком.