Жителей Белгородской области будут оповещать о воздушной тревоге по-новому

В Белгородской области, которая часто подвергается атакам со стороны ВСУ, введут обновленное оповещение о воздушной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Изменения ввели 3 апреля. По словам Гладкова, МЧС будет впредь оповещать о воздушной опасности по-новому: отдельно жителей станут предупреждать о приближении БПЛА. Сигнал тревоги о ракетной угрозе будет также подаваться отдельно. Все будет зависеть от обстановки.

«С сегодняшнего дня МЧС делит сигнал предупреждения о ракетной опасности и опасности от БПЛА. Сигнал будет передаваться в зависимости от того предупреждения, которое мы получаем от министерства обороны», — написал в соцсетях Гладков.

Ранее жителей предупреждали в оповещении только о ракетной опасности.

Напомним, что Белгородская область подвергалась нескольким атакам со стороны Украины 4 апреля. Обстрелы продолжаются и в Донецке. Недавно глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что погибла одна женщина. Также три человека пострадали.

Ранее сообщалось, что в украинских СМИ сообщили о мощном взрыве в Харьковской области.