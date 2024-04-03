В украинских СМИ сообщили о мощном взрыве в Харьковской области

В среду, в городе Мерефа, расположенном в Харьковской области, раздался взрыв, который сопровождался воздушной тревогой, об этом сообщает украинское издание "Страна" на странице в социальных сетях.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области объявлена воздушная тревога. На данный момент нет официальной информации о подробностях случившегося и о самом взрыве.

Напомним, что российские войска успешно наносят удары по критической и военной инфраструктуре киевского режима в ответ на атаку по Крымскому мосту, бомбардировкам Донбасса, а также приграничных областей.

Ранее мы сообщали о том, что союзники Зеленского все больше боятся, что летнее наступление российских сил прорвет оборону ВСУ.