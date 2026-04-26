Спасатели объявили «охоту» на любителей прогулок по тонкому льду

Весна в Югру пришла раньше обычного, а вместе с ней — традиционная головная боль для спасателей. Лед на реках больше не держит, но желающих проверить его на прочность меньше не становится. Как сообщает ugra-news.ru , на пресс-конференции в РИЦ «Югра» сотрудники МЧС РФ по Югре озвучили тревожные цифры и жесткие рекомендации. В этом сезоне вскрытие рек ожидается досрочно, а значит, каждый шаг к водоему может стать последним.

Замначальника Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Югре Станислав Тышкевич начал разговор с того, о чем обычно молчат сводки погоды. С наступлением тепла лед на водоемах превращается в рыхлую массу, которая внешне может выглядеть почти как настоящая. Цвет, блеск, знакомый хруст под ногой — все это создает опасную иллюзию надежности. На самом деле прочность упала до критической отметки.

Статистика, которую привел специалист, звучит как короткий, но жесткий сигнал тревоги. С начала 2026 года в Югре зафиксировано уже три случая провала под лед. Первый — в Нижневартовске. Второй — в Ханты-Мансийске, где под воду ушел трактор. Третий — в Советском районе, там пострадал мужчина. Трактор, кстати, не ребенок и не пешеход. Но и его вес лед не выдержал.

Особый разговор — дети. Пока родители на работе, мальчишки и девчонки сами организуют себе экстремальный досуг. Обрывистые берега, где так интересно смотреть на ледоход, и катание на отколовшихся льдинах — это два главных детских развлечения весной. И оба могут закончиться вызовом спасателей. Тышкевич прямо сказал: родителям пора садиться рядом с детьми и проводить серьезные беседы. Без сладких интонаций.

Но не только пешеходы в опасности. Владельцы лодок и катеров тоже получают свою порцию предупреждений. Перед выходом на открытую воду нужно проверить судно и убедиться, что спасательные средства на месте. Не выходить на судовой ход. Не подплывать к проходящим кораблям. Не кататься в плохую погоду и тем более ночью. И ни в коем случае не перегружать плавсредство. Простые правила, которые почему-то любят нарушать.

Летом, когда паводок сменится жарой, появятся другие риски. Купаться — только в разрешенных местах с буйками. Не заплывать за ограждения, не подплывать к судам, не прыгать в воду с торчащих из воды коряг или мостов. И главное, что подчеркнул представитель МЧС отдельно: алкоголь. Практически все трагедии с взрослыми людьми случаются именно в состоянии опьянения. Чувство опасности притупляется, а возможности тела падают. Вода ошибок не прощает.

Спасатели не собираются сидеть сложа руки. Инспекторы ГИМС вместе с коллегами из местных администраций круглый год ходят в рейды, патрулируют берега, ставят в опасных местах запрещающие аншлаги и проводят занятия в школах. Но, как заметил Тышкевич, главная ответственность лежит на самом человеке. Профилактика — это важно, но спасатель не может стоять за спиной у каждого, кто решил прогуляться по тонкому льду.

Если кто-то все же стал свидетелем происшествия на воде, алгоритм простой и жесткий. Немедленно звонить по номерам 112 или 101. Сообщить пострадавшему, что помощь уже в пути. И только после этого, если есть уверенность в своих силах и умение хорошо плавать, можно пытаться помогать самому. Веревка, палка, спасательный круг — любые подручные средства лучше, чем голые руки. Пострадавшего вытащили на берег — оказывайте первую помощь и ждите медиков.

Паника, по словам спасателя, это главный враг. Если нет уверенности, лучше не рисковать. Профессионалы приедут и сделают свою работу. В противном случае есть шанс, что вместо одного утопающего станет два. Весна в Югре только начинается, и лед будет таять еще несколько недель. Это не время для подвигов. Это время для здравого смысла.

