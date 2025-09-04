Российская ПВО отбила массированную атаку беспилотников ВСУ в Ростовской области

Украинские БПЛА пытались нанести удары в ряде районов Ростовской области, но были нейтрализованы. Такое заявление сделал в своем телеграм-канале глава региона Юрий Слюсарь.

По словам губернатора, противовоздушная оборона перехватила беспилотники противника в Новошахтинске, Каменске, Семикаракорске, а также Дубовском, Красносулинском, Миллеровском, Тарасовском и Шолоховском районах.

«В нескольких местах Тарасовского, Миллеровского и в Дубовском районе из-за падения фрагментов БПЛА загорелась сухая трава. Ландшафтные пожары были оперативно потушены», — указал он.

Слюсарь добавил, что, по имеющейся информации, никто из людей не пострадал.

Ранее сообщалось, что только за один час до полуночи в ночь на 4 сентября ПВО сбила над Ростовской областью пять украинских БПЛА.