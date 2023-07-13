Жителей и гостей Подмосковья предупредили о рейдах в местах притяжения в выходные

Жителей и гостей Подмосковья предупредили о рейдах и дежурствах, которые пройдут в трех с половиной сотнях мест притяжения граждан. Об этом рассказали в Минтрансе региона.

В ведомстве пояснили, что волонтеры и представители муниципальных администраций будут напоминать гражданам о важности соблюдения ПДД и помогать пресекать какие-либо нарушения.

Также проверки проведут сотрудники ГАИ региона. Особое внимание уделят выявлению водителей в состоянии опьянения и соблюдению юными участниками движения ПДД.

В министерстве призвали граждан соблюдать скоростной режим и дистанцию, помнить о ПДД и не садиться за руль в нетрезвом состоянии.