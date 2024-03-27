Жителей Можайска предупредили об угрозе паводка

Жителей подмосковного Можайска предупредили об угрозе паводка. Как говорится в сообщении Гидрометцентра России, на территории округа объявлен «оранжевый» уровень опасности погоды.

Предупреждение действует до девяти часов вечера четверга. Согласно прогнозу, с 26 по 29 марта на реке Москве возле деревни Барсуки ожидается высокое половодье с показателями 318 см, 186,18 м БС.

Прогнозируется, что будут затоплены речные поймы и расположенные в них некапитальные сооружения, а также участки дорог.