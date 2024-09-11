Жителей Подмосковья, подозреваемых в вымогательстве полумиллиона рублей, задержали сотрудники полиции

Сотрудники Управления уголовного розыска совместно с коллегами из УМВД России по Орехово-Зуевскому городскому округу задержали тридцатитрехлетнего жителя Подмосковья и его тридцатичетырехлетнего брата, подозреваемых в вымогательстве. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Злоумышленники узнали, когда возвращается с работы их знакомый и стали поджидать его во дворе дома в Орехово-Зуево. Заметив мужчину, правонарушители схватили его и потребовали вернуть 500 тысяч рублей, которые якобы он брал у одного из них на ремонт квартиры.

Потерпевший ответил, что у него нет таких денег, тогда нападавшие избили его и пригрозили физической расправой, если он в ближайшее время не отдаст деньги. Испугавшись за свою жизнь, гражданин обратился в полицию.

В отношении задержанных следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренном ч.2 ст. 163 УК РФ. Судом фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.