Жителей Подмосковья предупредили о мошенничестве с виртуальными банковскими картами

Так, злоумышленники получают доступ к личному кабинету жертвы в банке и оформляют виртуальную банковскую карту. Если владелец не следит за уведомлениями от банка, он может даже не догадываться о мошенничестве.

При получении уведомления от банка о выпуске новой карты, следует как можно скорее связаться с банком и сообщить об этом. Организация должна сразу же заблокировать этот счет.

Кроме того, нужно поменять пароли в приложении и на сайте банка, а также пин-коды от карт. Помимо этого, рекомендуется не хранить крупные суммы на картах, предназначенных для интернет-покупок.