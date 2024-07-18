Жителей Подмосковья предупредили о мошенниках, действующих под видом сотрудников ФСБ

В Главном управлении региональной безопасности Московской области предупредили жителей Подмосковья о мошенниках, который действуют под видом сотрудников ФСБ.

Как рассказали в ведомстве, злоумышленники подделывают документы ФСБ и рассылают фальшивые уведомления по организациям. В этих документах говорится, что в отношении организации проводится проверка на предмет утечек информации и сотрудничества работников с иноагентами и спецслужбами других стран.

Руководителей организаций призывают проинформировать сотрудников о том, что им могут позвонить представители ФСБ.

Главная цель злоумышленников — получить конфиденциальную корпоративную информацию и деньги.

Жителям напомнили, что запросы и письма от любых государственных органов поступают только по официальным каналам связи. В телефонном режиме никакие опросы не проводятся.