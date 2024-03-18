Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенничества, связанной с налогами

В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области предупредили граждан о новой схеме мошенничества, связанной с налогами.

Так, налогоплательщику на электронную почту может поступить письмо, в котором говорится о якобы подозрительных транзакциях и активности. Чтобы проверить информацию, гражданину предлагают связаться с инспектором ФНС, который якобы за ним закреплен. В случае отказа от проверки сведений налогоплательщику грозят заморозить счета.

Как подчеркнули в министерстве, Федеральная налоговая служба не занимается рассылкой подобных писем. Кроме того, представители ведомства никогда не звонят, чтобы предложить оплатить налоги в онлайн-режиме.

Жителям рекомендовали не открывать подозрительные письма, не переходить по сомнительным ссылкам, не вести переписку с незнакомыми собеседниками.