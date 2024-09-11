Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме телефонных мошенников
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Телефонные мошенники придумали новую схему обмана. Они обзванивают людей, представляясь сотрудниками Госархива.
Злоумышленники убеждают потенциальных жертв в том, что последние якобы не получили важные письма, которые теперь можно забрать только в почтовом отделении или в МФЦ, предупредили в министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Далее мошенники предлагают выбрать дату и время для онлайн-записи, чтобы получить письмо вне очереди. Как только человек соглашается на это, ему приходит СМС-сообщение с якобы проверочным кодом. На самом деле данный код позволяет злоумышленникам получить доступ к онлайн-банку и личному кабинету на госуслугах.
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