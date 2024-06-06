Губернатор Подмосковья рассказал об удобстве биометрии

Биометрия постепенно проникает в жизнь россиян и позволяет обеспечить их удобство. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе выступления на сессии «Биометрия: мифы, возможности, тренды» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).