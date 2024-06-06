Губернатор Подмосковья рассказал об удобстве биометрии
Фото: [Пресс-служба губернатора МО]
Биометрия постепенно проникает в жизнь россиян и позволяет обеспечить их удобство. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе выступления на сессии «Биометрия: мифы, возможности, тренды» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Воробьев выразил уверенность, что внедрение искусственного интеллекта в жизнь граждан будет происходить быстрыми темпами.
«Когда человеку удобно и комфортно, внедрение будет идти быстрее: телефон ли это, биометрический ли замок это дверной, банковские чаты, еще какие-то сервисы», — сказал губернатор.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.