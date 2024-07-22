Жителей Подмосковья предупредили о новом виде мошенничества

В Прокуратуре Московской области предупредили жителей региона о новом виде мошенничества. Он нацелен на пожилых граждан и связан с начислением пенсии. Злоумышленники под видом сотрудников Социального фонда РФ звонят жителям и заверяют их в том, что был неправильно подсчитан их трудовой стаж и пенсия.

Для перерасчета мошенники предлагают записаться на прием в учреждение. Для этого они просят продиктовать номер «электронного талона», который поступит на телефон потерпевшего в виде SMS с кодом сайта Госуслуг.

Подобный случай недавно произошел с жителем Луховиц. Мошенники заверили 69-летнего мужчину в том, что при расчете его пенсии произошла ошибка, и «записали» его на прием. После этого они несколько дней звонили ему под видом представителей банка и правоохранителей и убеждали в необходимости срочно спасать свои накопления. Чтобы подтвердить сказанное, они присылали мужчине записи предыдущих разговоров жителя с мошенниками, обсуждений злоумышленников взлома личного кабинета пенсионера на сайте Госуслуг и оформления кредитов на его имя.

Услышав записи, житель поверил мошенникам, оформил кредит, продал автомобиль, снял накопления и перечислил все деньги на счета злоумышленников. В общей сложности он перевел им более 2,2 миллионов рублей.