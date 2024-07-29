Жителей Подмосковья предупредили о новых схемах мошенничества по телефону

Так, злоумышленники звонят жителям под видом нотариусов и заверяют жертв в том, что им положено наследство. После этого мошенники обещают быстро решить все юридические вопросы и требуют за это предоплату.

Существует и другая схема. Жителю сообщают, что от его имени якобы была выдана генеральная доверенность, по которой мошенники могут распоряжаться имуществом. Злоумышленники нагнетают обстановку и убеждают в необходимости срочных действий. После этого с жертвой общаются якобы правоохранители. Цель мошенников — убедить жертву в том, что ей нужно перевести все свои деньги на «безопасный» счет.

Жителей призвали быть бдительными. Если вам звонит «нотариус», нужно записать его ФИО и реквизиты документов. Эту информацию можно проверить на сайте Федеральной нотариальной палаты или в приложении «Нотариат.РФ». В случае малейших сомнений лучше прервать разговор и уточнить информацию через официальные источники.