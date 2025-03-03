Жителей Подмосковья предупредили о проведении комплексной проверки готовности системы оповещения

Жителей Подмосковья предупредили о том, что в регионе пройдет комплексная проверка готовности системы оповещения населения. Ее проведут 5 марта.

Проверка будет проходить с 10:30 до 12:00. Будут включены электросирены и доведен до жителей сигнал оповещения «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!». Также в 10:43 по телевидению и радио будет передана информация: «ПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ! ПРОСЬБА СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ!».

Информация о проведении проверки будет размещена в мобильных приложениях «112 МО» и «МЧС России».

В системе гражданской обороны по звуковому сигналу сирены «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» необходимо включить радиоприемники и телевизоры, которые настроены на прием федеральных телеканалов («Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», «Пятый канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «ОТР», «ТВ Центр») и радиоканалов («Вести ФМ», «Маяк», «Радио России») и телеканала областного вещания «Телеканал 360 Новости». Кроме того, заблаговременно нужно установить на смартфоны приложения «МЧС России» и «112 МО».