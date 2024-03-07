Жителей Подмосковья предупредили о случаях мошенничества с использованием голосовых сообщений

В Главном управлении региональной безопасности Московской области сообщили о новой схеме, которой пользуются мошенники. Она основана на использовании голосовых сообщений в мессенджерах и соцсетях.

По данным ведомства, злоумышленники могут взломать аккаунт пользователя, изучить его переписку с родными и близкими, а затем начать отправлять им сообщения от его имени. Изначально сообщения мошенников не связаны с денежными вопросами — чаще это переписка на повседневные темы.

Для большей убедительности злоумышленники используют старые голосовые сообщения. С помощью ИИ они создают их них нарезки с необходимым им содержанием. После этого они начинают просить деньги и отправляют номер карты для перевода.

Жителей призвали к бдительности. Следует внимательно проверять поступающие сообщения, а также удалять голосовые из чатов после прослушивания.