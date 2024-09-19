Жителей Подмосковья предупредили о второй фазе активности клещей

В ГКУ МО «Мособлпожспас» предупредили жителей и гостей региона о второй фазе активности клещей. В сентябре многие отправляются в лес за грибами и ягодами.

Как отметили в ведомстве, клещи впадают в анабиоз только при заморозках, когда температура воздуха опускается ниже пяти градусов. В связи с этим сейчас в лесах все еще может быть опасно.

Чтобы обезопасить себя от укуса клеща, следует надевать в лес одежду, закрывающую шею, щиколотки, руки, голову. Это может быть свитер с плотными манжетами, заправленный в носки или сапоги. Одежду лучше выбирать светлых оттенков. Также рекомендуется использовать специальные спреи и каждые 15 минут тщательно осматривать кожу и одежду.

Если клещ все-таки укусил, нужно очень аккуратно его извлечь, чтобы не повредить. Затем положить в банку с доступом к воздуху и отвезти в лабораторию. Помимо этого, необходимо сдать анализ на энцефалит и боррелиоз.