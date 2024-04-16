Жителей Подмосковья предупредили об опасности аварийных деревьев

В ГКУ МО» Мособлпожспас» предупредили жителей Подмосковья об опасности аварийных деревьев. Такие насаждения можно встретить и в общественном месте, и на собственном участке.

Аварийные деревья — это деревья, стволы которых с течением времени и болезни начали гнить, а ветви — сохнуть. У таких деревьев ослабленные корни, и их стволы или ветви могут обрушиться на человека, постройку, транспорт, электропровода.

В большинстве случаев аварийные деревья падают во время непогоды, но если их корни сильно сгнили, это может произойти в любой момент. Вылечить такие деревья нельзя, их только ликвидируют.

Аварийные деревья можно определить по таким внешним признакам, как трещины и дупла в стволе, отсутствие коры или ее отслоение, сухие ветки без листьев, поврежденные корни, наклон более чем на 45 градусов, поражение гнилью или паразитами.

Если аварийное дерево обнаружено на собственном участке, его лучше удалить. Если же опасное насаждение замечено на общественной территории, следует обратиться в муниципальную администрацию.

При падении дерева есть всего несколько секунд на реакцию. От такого дерева нельзя отворачиваться — следует держать его в поле зрения, чтобы понять, в какую сторону оно клонится. Важно отметить направление ветра — вероятнее всего, в эту сторону и рухнет ствол. Бежать рекомендуется не по направлению падения, а наискосок от него. Если в результате падения дерева были задеты электропровода, ни в коем случае нельзя их трогать.