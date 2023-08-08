Жителей Подмосковья предупредили об опасности прыжков в воду с тарзанки

В ГКУ МО «Мособлпожспас» предупредили жителей и гостей Подмосковья об опасности прыжков в воду с тарзанки. Такие приспособления довольно часто можно заметить на открытых водоемах.

Специалисты рекомендуют гражданам не пользоваться тарзанками, так как такие устройства не имеют надежных креплений и быстро рвутся. Также при нырянии с высоты можно сломать шейные позвонки, потерять сознание или испытать холодовой шок.

«В запрещенных для купания местах, где дно не расчищено, пловец может запутаться в водорослях либо удариться головой об огромный валун или корягу», - продолжил замначальника ведомства Игорь Сорокин.

Он отметил, что особенно опасно мелководье, где можно получить серьезную травму или погибнуть из-за неправильного вхождения в воду. Так, от удара сжимается полость живота и грудной клетки, и рефлекторно происходит выдох, а вдох – уже под водой. Таким образом, существует риск захлебнуться.