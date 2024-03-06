Жителей Подмосковья предупредили об опасности выхода на лед даже при минусовых температурах

Как пояснил замначальника ведомства Анатолий Плевако, несмотря на минусовые температуры по ночам, лед на многих водоемах уже не прочный. Он имеет пористую структуру, которая позволяет мелким крупинкам очень быстро таять.

«Такой лед не ломается и не крошится, он мягкий, как каша, и ноги сквозь него сами проваливаются», — рассказал Анатолий Плевако.

Работники «Мособлпожспаса» призывают жителей региона проявлять бдительность и не выходить на лед, чтобы сохранить жизнь и здоровье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил обеспечить безопасность в регионе в период весеннего паводка.