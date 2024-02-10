Жителей Подмосковья предупреждают о неоднородности льда на водоемах

«Несмотря на серьезную профилактическую работу, которая ведется в регионе по предупреждению несчастных случаев, вызванных провалом человека под лед, немало людей продолжают проявлять беспечность. Жители прибрежных территорий чаще остальных являются поклонниками рыбной ловли, поэтому спасатели обратились на этот раз к ним», — сказал заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Игорь Сорокин.