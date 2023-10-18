Жителей Подмосковья предупреждают об участившихся случаях мошеннических действий

Так, сначала злоумышленники создают фейковый аккаунт якобы руководителя организации, используют его фотографию и персональные данные. Далее с этого аккаунта начинают писать сотрудникам о необходимости выйти на связь с «куратором» по безопасности.

После этого, сотруднику поступает телефонный звонок. Собеседник представляется сотрудником правоохранительных органов и сообщает о покушении на хищение принадлежащих ему или организации денежных средств и просит перевести их на якобы «безопасный» счет, а в отдельных случаях на помощь участникам СВО, предоставляя реквизиты подконтрольных компаний.

Жителей Подмосковья призывают проявлять необходимую бдительность, не реагировать на рассылку подобного рода сообщений и проинформировать о должной осмотрительности коллег по работе.