Жителей Подмосковья призвали к осторожности на дорогах в период праздников

В Минтрансе Подмосковья призвали автовладельцев и пешеходов к осторожности на дорогах в период ноябрьских праздников — в особенности в темное время суток.

В ведомстве пояснили, что в длинные выходные на дорогах ожидается увеличение числа транспортных средств, что может стать причиной роста числа дорожных аварий.

Водителей призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию, не садиться за руль в состоянии опьянения, следить за дорожными знаками и быть особенно внимательными на поворотах и вблизи пешеходных переходов.

Пешеходам тоже следует быть предельно внимательными при пересечении проезжей части. В вечерние и ночные часы необходимо использовать светоотражающие элементы. По обочинам следует двигаться только по направлению встречного движения транспорта.